Precisione e potenza: Malinovskyi è una certezza per l’Atalanta (Di sabato 8 agosto 2020) Un sinistro che emoziona. Che incanta. Precisione e potenza che si fondono in Ruslan Malinovskyi. Il trequartista dell’Atalanta ha acquisito maggiore continuità nel girone di ritorno. Dopo il lockdown, il centrocampista ucraino ha avuto un rendimento formidabile, anche a causa dei problemi di Josip Ilicic. Da applausi la rete dell’ex Genk contro la Lazio, nella serata che determina l’addio allo scudetto per gli uomini di Inzaghi. Ruslan ha conquistato Gian Piero Gasperini a suon di reti e assist. Duttilità e tecnica. Passaggi illuminanti e visione di gioco che si sposano in maniera perfetta con gli schemi degli orobici. L’Atalanta si gode il suo gioiello classe 1993. Ruslan Malinosvkyi è già una certezza e sarà l’uomo in più dei bergamaschi in ... Leggi su alfredopedulla

OmbraDuca : Il numero è lo stesso di quelle già oggi presenti e la potenza è la stessa delle B61-4 in quanto la nuova bomba B61… - lazarismo : @Inter Ma basta quel palo della luce per una parata centrale, c'è un cristo danese che come è entrato ha disegnato… - acido1795 : @NonConoscoVG @EuropaLeague @RomeluLukaku9 Ieri ha fatto il classico gol che sognavo l’estate scorsa quando lo abbi… - GiusvaPulejo : Forza fisica, potenza e precisione. C’è tutto ROMELU #LUKAKU in questo vantaggio nerazzurro! #InterGetafe - NCopetti : @ilruttosovrano Ennesima prova di potenza e precisione del karma ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Precisione potenza Precisione e potenza: Malinovskyi è una certezza per l'Atalanta alfredopedulla.com Euro LuLa: nessuno fa più gol di Lukaku-Lautaro. E Romelu ora punta Shearer

Sono la coppia più bella dell’Europa League. E all’Inter non dispiace per gli altri. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez hanno imboccato la strada giusta per tornare la Lu-La dei tempi migliori, sceglien ...

Inter, Lukaku prende la lode: "La mentalità giusta per migliorare ancora"

La lode l’avrebbe meritata lo stesso, anche senza la rete realizzata, per tutto il lavoro svolto con la solita determinazione in aiuto alla squadra. Ma già che c’era, Romelu Lukaku ha deciso di fare s ...

Sono la coppia più bella dell’Europa League. E all’Inter non dispiace per gli altri. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez hanno imboccato la strada giusta per tornare la Lu-La dei tempi migliori, sceglien ...La lode l’avrebbe meritata lo stesso, anche senza la rete realizzata, per tutto il lavoro svolto con la solita determinazione in aiuto alla squadra. Ma già che c’era, Romelu Lukaku ha deciso di fare s ...