La sfida vinta dal Dottore: Dr Disrespect arriva su Youtube (Di venerdì 7 agosto 2020) Tutti conosco il folle DrDisrespect, noto ai secoli come Herschel Beahm IV, è un personaggio di cui abbiamo già parlato moltissimo, un vero gigante del mondo dei videogiochi (e non solo, essendo un colosso di oltre 2 metri), che, a causa del suo comportamento non proprio sempre consono agli standard della piattaforma viola, un mese fa è stato bannato PER SEMPRE da Twitch. Dopo un silenzio di quasi tre settimane, il Dottore rilasciò un criptico video su Twitter, dove faceva intuire che sarebbe tornato e ha mantenuto la sua promessa, visto che sul suo canale Youtube è uscito questo video: Un altro video alquanto criptico, ma che ha mostrato quanto il carisma di Beahm IV possa essere influente sui suoi tantissimi fan, un video che al momento di quando uscirà questo articolo (più o meno le ... Leggi su esports247

Ultime Notizie dalla rete : sfida vinta La Valigia dell’Attore premia Favino. Giovanna Gravina Volontè: "Sfida vinta" ilGiornale.it La cantina Siddùra vince la sfida dell'e-commerce

Siddùra potenzia il commercio online. La pluripremiata cantina di Luogosanto, in Gallura, incrementa gli ordini in rete attraverso un sito molto curato nella grafica e di agile consultazione. Durante ...

Vecchia e nuova Vuelle: ruolo per ruolo il confronto di Pu24 fra le ultime due versioni biancorosse (seconda parte)

PESARO – Seconda ed ultima parte (rileggi qui la prima parte) del confronto tra la vecchia e la nuova Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Dopo aver analizzato il reparto esterni, è giunto il momento di ...

