Roccapiemonte | delusione e speranza dall’incontro per Villa dei Fiori

Roccapiemonte (Sa) – delusione e speranza, sono questi i sentimenti con cui i lavoratori di Villa dei Fiori sono usciti dall'incontro che si è tenuto presso il Comune di Roccapiemonte per scongiurare la crisi della struttura sanitaria. Una crisi determinata, secondo i lavoratori, dal fatto che il DS60 non autorizza le terapie sostenendo che ci sia un superamento del budget che in verità, dicono Villa dei Fiori e i dati della Asl, non ci sarebbe affatto. L'incontro è stato promosso dal Comune di Roccapiemonte ed erano presenti il Sindaco Pagano, l'assessore Terrone e, delegato dal sindaco Torquato, l'assessore di Nocera Inferiore Franza.

