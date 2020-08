Non bastano 80 persone in preghiera in un negozio per parlare di moschea abusiva (Di giovedì 6 agosto 2020) AGI - Non si può parlare di moschea abusiva solo perché 80 persone si riuniscono al venerdì sera in preghiera.in un luogo che dovrebbe essere un negozio. Con questa motivazione, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza con cui nel novembre del 2019 la Corte d'Appello di Milano aveva condannato a un'ammenda di 3mila euro un cittadino ivoriano, O.S., per violazione del testo unico dell'edilizia. I giudici lo avevano ritenuto colpevole di avere cambiato la destinazione d'uso commerciale di un locale affittato ad Oggiono (Lecco) trasformandolo da negozio del centro storico a luogo di culto clandestino. Il giudizio di primo grado In primo grado era stato assolto dal Tribunale di Lecco ‘perché ... Leggi su agi

