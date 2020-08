L’emergenza sbarchi va affrontata con fermezza. Bene ha fatto Conte a sposare la linea indicata da Di Maio (Di giovedì 6 agosto 2020) Con la bella stagione si ripresenta il fenomeno degli sbarchi di migranti clandestini. Di Maio ha proposto la politica della fermezza, nel rispetto delle norme giuridiche, e Conte ha sposato in pieno questa linea. Vedremo se il premier sarà libero di agire. Purtroppo i primi segnali non sono dei migliori. Zingaretti mette l’accento su “accoglienza e integrazione”. Non ha capito che quello, semmai, è un tema successivo, che si porrà quando l’immigrazione sarà ricondotta nei binari della legalità. Non ha capito soprattutto che le ondate di migrazioni mediterranee rischiano di travolgere i governi e gli ordinamenti democratici di mezza l’Europa, spingendoli nelle mani dei partiti di destra e ultra destra, xenofobi, razzisti, anti democratici, ... Leggi su lanotiziagiornale

