Godfall ci svela i segreti della sua natura da looter slasher in un lungo video gameplay su PS5 (Di giovedì 6 agosto 2020) A chiudere lo State of Play di questa sera è un titolo che deve ancora convincere parecchi scettici ma che ha dalla sua delle ambizioni niente male con la volontà di dare vita a un intero genere, quello degli looter slasher.Stiamo ovviamente parlando di Godfall, titolo sviluppato da Counterplay Games e pubblicato da Gearbox Publishing che per molti versi sembra una sorta di Destiny all'arma bianca. Il nuovo video è un vero e proprio tuffo nel titolo tra gameplay, lore, stile artistico, classi di armi, moveset differenti e molto altro.Se continuate a non essere convinti da questo progetto ecco un approfondimento che potrebbe sicuramente fare al caso vostro.Leggi altro... Leggi su eurogamer

