Ghost of Tsushima ha una nuova patch che migliora il gameplay, l'accessibilità e corregge alcuni bug

Ghost of Tsushima ha da poco ricevuto un nuovo aggiornamento che apporta miglioramenti al gameplay, all'accessibilità e corregge alcuni bug.La patch 1.06 pubblicata da Sucker Punch migliora il gioco nelle sue fasi più avanzate potenziando le abilità fornite dagli Abiti del Viaggiatore. Gli sviluppatori hanno anche introdotto una serie di segnali sonori e visivi che facilitano la ricerca di collezionabili nascosti nelle vicinanze.Questa feature si collega ai miglioramenti dell'accessibilità, in quanto i segnali sonori e visivi possono essere sostituiti dalla vibrazione del controller.

Ghost of Tsushima sta per ricevere un altro aggiornamento, ma non aspettatevi modifiche o aggiunte in grado di cambiare radicalmente il gioco. In arrivo nella giornata di oggi, probabilmente questa no ...

Ghost Of Tsushima si aggiorna con fix e migliorie

