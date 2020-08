Calciomercato Inter, UFFICIALE Sanchez in nerazzurro fino al 2023 (Di giovedì 6 agosto 2020) Accordo raggiunto tra Inter e Manchester United per la permanenza di Alexis Sanchez in nerazzurro. L’attaccante cileno ha firmato un contratto sino al 2023. Questo il comunicato UFFICIALE diramato dall’Inter: “FC Internazionale Milano comunica che Alexis Sanchez si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo gratuito. L’attaccante cileno ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023”. Inter, Conte: “stiamo diventando una squadra tosta. Adesso sono sereno? E’ solo questione di lavorare…”L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Inter : ?? | ANNUNCIO @Alexis_Sanchez si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo gratuito ?? - DiMarzio : Il @1913parmacalcio si prepara all’addio di #Faggiano (diretto al @GenoaCFC): il favorito è #Baccin dell’@Inter. No… - Glongari : #Dalbert verso la permanenza alla #Fiorentina. Ancora da stabilire se verrà prolungato il prestito dall’#Inter o se… - LucaAndreu : RT @Inter: ?? | ANNUNCIO @Alexis_Sanchez si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo gratuito ?? - BetterCallCris : RT @Inter: ?? | ANNUNCIO @Alexis_Sanchez si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo gratuito ?? -