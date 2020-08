Basilea-Eintracht Francoforte, le formazioni ufficiali (Di giovedì 6 agosto 2020) Tornano in campo Basilea ed Eintracht Francoforte per gli ottavi di Europa League. Dopo la pesante sconfitta dell’andata, i tedeschi cercano l’impresa. Ecco le formazioni ufficiali: Basilea (4-2-3-1): Nikolic; Widmer, Comert, Alderete, Petretta; Xhaka, Frei; Stocker, Campo, Pululu; Cabral. Eintracht Francoforte (4-3-3): Trapp; Da Costa, Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Kohr, Rode, Kostic; Silva, Kamada, Dost. Foto: Twitter Europa League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Chi sarà l'avversaria dell'Inter ai quarti di finale di Europa League?

