Scarica LibreOffice 7 gratis in italiano su PC, Mac e Linux (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dagli stessi sviluppatori di Open Office (che si ribellarono al controllo di Oracle su Openoffice), nel 2011 nacque LibreOffice, oggi l'alternativa migliore a Microsoft Office, vera unica possibilità di poter usare su PC Windows, Mac e Linux programmi equivalenti a Word, Excel, Access e Powerpoint senza pagare nulla.LibreOffice infatti è completamente gratis e open source, utilizzabile quindi senza dover comprare nulla anche per fini commerciali e aziendali.LibreOffice include diverse applicazioni indipendenti: Writer equivalente a Word, Calc per i fogli di calcolo come Excel, Impress per le presentazioni come Powerpoint, Draw, per disegnare diagrammi di flusso come con Visio, Base, per gestire un database come si farebbe con Access e Math per le operazioni di ... Leggi su navigaweb

