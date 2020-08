San Felice Circeo, una tromba d’aria investe il litorale: ferite due persone (Di mercoledì 5 agosto 2020) San Felice Circeo, una tromba d’aria si è abbattuta sul litorale intorno alle 13. Decine gli ombrelloni sollevati della spiaggia e volati per diversi metri. Nel caos generale sono rimasti feriti un bambino ed un ragazzo: il primo al volto ed il secondo sul corpo. Sul posto, per i soccorsi e gli accertamenti del caso, sono intervenuti i volontari della Croce Amica. San Felice Circeo, una tromba d’aria investe il litorale: ferite due persone su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : San Felice Circeo, una tromba d'aria investe il litorale: ferite due persone

Ultime Notizie dalla rete : San Felice Nuovo temporale, nuovi allagamenti a Mirandola, Camposanto e San Felice SulPanaro Il premier Conte sceglie il mare di San Felice per un breve momento di pausa dagli impegni istituzionali

Che sia Sabaudia, San Felice o le isole pontine. ormai la sfilata è continua. Ultimo, ma solo in ordine di apparizione, il presidente del consiglio Giuseppe Conte, immortalato dal settimanale ‘Diva e ...

Il pianista Giulio De Luca ospite di “Un’estate per sognare” a Villa San Michele

CAPRI – Venerdì 7 agosto alle ore 20, la terrazza panoramica di Villa San Michele ospiterà il terzo appuntamento della rassegna “Un’estate per sognare”. Sul palcoscenico, il pianista Giulio De Luca om ...

