Calciomercato Benevento, Kragl piace a tre squadre di B (Di mercoledì 5 agosto 2020) Calciomercato Benevento, Kragl piace a tre squadre: Reggina, SPAL ed Empoli si muovono per l’esterno giallorosso Reggina, Spal e Empoli sarebbero interessate a Oliver Kragl. L’esterno del Benevento – secondo quanto raccolto da TuttoB.com – potrebbe lasciare la compagine giallorossa in questa finestra di mercato e rimanere nel campionato cadetto. Il calciatore della compagine campana potrebbe dunque trasferirsi altrove, ma attenzione anche alle ambizioni in A del presidente Vigorito e del DS Foggia, che potrebbe trattenere l’ex Frosinone ancora per un’altra stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Reggina, Spal e Empoli sarebbero interessate a Oliver Kragl. L’esterno del Benevento – secondo quanto raccolto da TuttoB.com – potrebbe lasciare la compagine giallorossa in questa finestra di mercato ...

