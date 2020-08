Rete telecom, il governo chiama e Tim risponde: “Sospesa la vendita al fondo Usa, un mese per trovare la quadra con Cdp” (Di martedì 4 agosto 2020) Complice il Covid e gli aiuti comunitari, la nazionalizzazione delle Rete telefonica è a un passo da diventare realtà. È quanto emerge in modo molto chiaro al termine di una giornata di trattative convulse tra l’esecutivo, gli investitori e le compagnie telefoniche che saranno coinvolte nell’operazione. telecom, che è proprietaria della vecchia infrastruttura a suo tempo privatizzata insieme al gestore, in primis. Il governo ha infatti scoperto le carte, chiedendo formalmente all’ex monopolista di congelare la vendita di una parte dell’infrastruttura al fondo d’investimento Kkr, con l’obiettivo di mettere in pratica la creazione di una Rete unica con il contributo del concorrente parapubblico Open Fiber. Tim dal canto suo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Telecom Italia TIM ha diffuso i dati finanziari del primo semestre del 2020. Il colosso telefonico ha terminato il periodo in esame con ricavi ed Ebitda in contrazione. In diminuzione l’indebitamento.

Il colpo di scena è arrivato in mattinata con la lettera che i due ministri Roberto Gualtieri (Tesoro) e Stefano Patuanelli (Mise) hanno inviato al presidente Telecom Salvatore Rossi per invitare il b ...

