Madre e figlio scompaiono nel nulla dopo un incidente sulla A20: ricerche in corso, è giallo (Di martedì 4 agosto 2020) In seguito ad un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza di Caronia, una donna di 43 anni (Viviana Parisi) e il figlio di 4 anni (Gioele) sono scomparsi. La Polizia di Stato è da ieri pomeriggio alla ricerca dei due. Secondo quanto riportato dall’ANSA, subito dopo il sinistro che ha coinvolto la sua vettura, … L'articolo Madre e figlio scompaiono nel nulla dopo un incidente sulla A20: ricerche in corso, è giallo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

