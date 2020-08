La Cefalea cronica è una malattia invalidante, la legge in vigore dal 12 agosto 2020 (Di martedì 4 agosto 2020) La Cefalea cronica è a tutti gli effetti una malattia invalidante, finalmente approvata la legge numero 81 del 14 luglio 2020 contenente le “Disposizioni per il riconoscimento della Cefalea primaria cronica come malattia sociale”. Pubblicata in G.U. il 28 luglio con il numero 188 in vigore dal 12 agosto 2020. La legge è stata approvata con 2 soli voti contrari e 235 voti favorevoli, senza nessuna astensione. Cefalea cronica malattia invalidante La lotta per far riconoscere la Cefalea una malattia invalidante risale a ... Leggi su notizieora

Ultime Notizie dalla rete : Cefalea cronica La cefalea cronica diventa malattia invalidante Proiezioni di Borsa La cefalea cronica diventa malattia invalidante

Di recente acquisizione è la legge che riconosce ufficialmente che la cefalea cronica diventa malattia invalidante. Essa è stata approvata in Senato l’8 luglio 2020 con ben 235 voti favorevoli e solo ...

