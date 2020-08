Charlize Theron: "La pandemia? È come vivere in Mad Max: Fury Road" (Di martedì 4 agosto 2020) Charlize Theron ha paragonato il film Mad Max: Fury Road alla vita attuale durante la pandemia di COVID-19, che ha sconvolto il mondo. La star Charlize Theron, che ha interpretato l'iconico personaggio di Furiosa in Mad Max: Fury Road, ha paragonato il film di George Miller alla grave situazione attuale causata dall'improvvisa pandemia di COVID-19 in tutto il mondo, un'emergenza che ha sconvolto tutti i settori, tra cui quello cinematografico. Lo scorso fine settimana, Charlize Theron ha organizzato una proiezione di beneficenza proprio di Mad Max: Fury Road a supporto del suo progetto di sensibilizzazione in Africa. In occasione di questo evento, a ... Leggi su movieplayer

