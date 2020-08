Formula 1, Helmut Marko a gamba tesa sulla Ferrari: “Leclerc veloce e Vettel no, qualcosa non torna” (Di lunedì 3 agosto 2020) La velocità mostrata da Charles Leclerc nel primo fine settimana di Silverstone ha sorpreso un po’ tutti, compreso Helmut Marko, sempre attento a cosa accade in casa delle scuderie rivali. Bryn Lennon/Getty ImagesIl tempo centrato in qualifica dal monegasco ha davvero spiazzato il super consulente Red Bull, che non ha perso poi tempo per piazzare la sua solita stoccata. Cogliendo al balzo le differenze tra Leclerc e Vettel, Marko ha ipotizzato una diversità di comportamento della Ferrari tra i propri piloti, visto che il tedesco lascerà la Rossa alla fine del 2020. Queste le parole dell’austriaco ad Auto Bild: “è un mistero da dove Leclerc abbia ottenuto quella velocità. Era più veloce di noi nei ... Leggi su sportfair

