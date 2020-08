Inter, Mentana: “Conte non è uno squilibrato, qualcosa di grave ci sarà” (Di domenica 2 agosto 2020) In un’Intervista esclusiva concessa ai microfoni di FcInter1908, il direttore del Tg La7 Enrico Mentana, noto tifoso dell’Inter, ha commentato il clamoroso sfogo di Antonio Conte al termine del match vinto dai nerazzurri in casa dell’Atalanta: “L’ultima cosa che Conte avrebbe dovuto fare è guastare la vittoria, e le conseguenti aspettative in vista dell’Europa League, con quella uscita pesantissima verso “il club”. Ma se l’ha fatto, non essendo uno squilibrato, qualcosa di grave ci sarà. Per questo è importante che la società chiarisca e metta le cose in equilibrio entro le prossime ore, in modo netto e una volta tanto ... Leggi su sportface

