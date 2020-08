Da Milano - Inter, il futuro di Conte è in bilico: Allegri pronto a subentrare (Di domenica 2 agosto 2020) Il giornalista Nicolò Schira ha pubblicato un messaggio su Twitter in merito al futuro del tecnico dell'Inter Antonio Conte: "6 anni dopo c’è aria di deja-vù: se Antonio Conte deciderà di rompere con l&rsquo ... Leggi su tuttonapoli

FcInterNewsit : Corsera - Tonali all'Inter: lunedì sarà a Milano, affare da 35 mln. Battuto il Milan - Gazzetta_it : #Suning e #Inter: c’è voglia di #Messi. Ecco perché Milano ora sogna Leolandia: i segreti del colpo - FBiasin : ANNO DOMINI 2070. Anche i più fedeli hanno ormai perso le speranze, ma all'improvviso un'immagine proiettata sul… - tuttonapoli : Da Milano - Inter, il futuro di Conte è in bilico: Allegri pronto a subentrare - Claudio35260961 : RT @marifcinter: Condò: 'Mi sono chiesto dove voglia andare a parare Conte? Conte ha denunciato due Inter. Quella che fa capo a Marotta e q… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Inter

Corriere dello Sport

Milano, 2 agosto 2020 – Gelo in casa Inter a pochi giorni dall’Europa League, l’ultimo obiettivo stagionale rimasto alla squadra di Conte. Il day after Atalanta-Inter, che ha sancito la seconda piazza ...Milano, 2 agosto 2020 - "Non ho alcun dubbio che Lionel manterrà la parola, concludendo la carriera nel Barcellona. Messi ha sempre detto di voler finire qui: nel Barca potrà giocare per altri tre o q ...