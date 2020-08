Panchina Cagliari, è stato scelto l’allenatore per la prossima stagione: è Di Francesco (Di sabato 1 agosto 2020) Panchina Cagliari – Sono circolate voci su una possibile conferma di Walter Zenga sulla Panchina del Cagliari, ma che sono state subito smentite. Dopo un ottimo inizio di stagione la dirigenza pensava ad un possibilità d’Europa, poi la squadra è crollata e la decisione è stata quella di esonerare Maran. Al suo posto è arrivato Walter Zenga, è stato raggiunto l’obiettivo salvezza ma il percorso post-lockdown è stato altalenante. Giulini ha preso una decisione per la prossima stagione, quella di non confermare l’Uomo Ragno. Secondo quanto riporta Sky il profilo individuato per il futuro porta a Eusebio Di Francesco, ex tecnico della Sampdoria. ... Leggi su calcioweb.eu

