Inter, Conte: «Juve nettamente più forte. Le critiche non mi sono piaciute» (Di sabato 1 agosto 2020) Antonio Conte ha parlato al termine della partita contro la Lazio: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro la Lazio. SCUDETTO – «Gli altri hanno lavorato per distanziare in negativo il gap con la Juventus negli anni, nessuno ci ha provato a colmarlo. È stata un annata molto dura per me anche dal punto di vista personale, è giusto che tutti quanti facciamo le valutazioni per l’anno prossimo. La Juventus festeggia il nono scudetto consecutivo, sono nettamente i più forti. Loro hanno lavorato per migliorare e le altre per peggiorare. Hanno una struttura in campo e fuori ... Leggi su calcionews24

