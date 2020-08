Autostrada A1: chiuso casello di Firenze-Impruneta nella notte fra 3 e 4 agosto (Di sabato 1 agosto 2020) Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 agosto, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma Leggi su firenzepost

