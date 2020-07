“Un calciatore mi ha picchiata in un locale e nessuno mi ha aiutato”, la denuncia di Samantha: “Voglio giustizia” (Di venerdì 31 luglio 2020) Samantha Luisa Duarte è una giovane modella fiorentina, nelle scorse ore ha postato un video sulla sua pagina facebook. Nel video si riprende, mentre con la faccia gonfia, racconta l’episodio di cui è stata vittima nelle scorse ore. Racconta di essere stata picchiata in un locale dall’ex calciatore viola (attualmente al Parma) Abdoul Diakhate. “Mi ha dato un pugno in faccia, dovrò essere operata, mi ha rotto la mandibola. Sono rimasta in terra in una pozza di sangue e nessuno mi ha aiutata. Non esiste che una donna venga picchiata e che per tutta risposta le persone si premurino di scortare l’aggressore alla macchina solo perché è un ex calciatore. Chiedo giustizia”. La ragazza ha presentato ... Leggi su ilfattoquotidiano

HuffPostItalia : 'Aggredita da un ex calciatore della Fiorentina. Ero in una pozza di sangue, nessuno mi ha aiutata' (VIDEO) - clikservernet : “Un calciatore mi ha picchiata in un locale e nessuno mi ha aiutato”, la denuncia di Samantha: “Voglio giustizia” - Noovyis : (“Un calciatore mi ha picchiata in un locale e nessuno mi ha aiutato”, la denuncia di Samantha: “Voglio giustizia”)… - SimoneAvsim : Su - sscampobasso : 'Un pensiero e un ringraziamento va alla società, al DS e al Mister per avere avuto fiducia in me sia come calciato… -

Ultime Notizie dalla rete : “Un calciatore Integratori Per Mangimi Mercato 2020 || Prossimi innovazioni tecnologiche e analisi COVID-19 2020-2029: AB Vista, Adisseo and Cargill Genova Gay