Formula 1: Hulkenberg sostituisce Perez, positivo al Covid (Di venerdì 31 luglio 2020) Nico Hulkenberg sostituisce Perez, positivo al Covid, e gareggerà nel Gran Premio di Gran Bretagna di Silverstone per la Racing Point Nico Hulkenberg sostituisce Perez. Il pilota tedesco detto “Hulk” prenderà il posto del collega che è risultato positivo al tampone del Covid-19, anche se asintomatico. Sarà dunque lui a partecipare al Gran Premio di Gran Bretagna di Silverstone, che si terrà domenica pomeriggio, per la scuderia Racing Point. Siccome è la Mercedes a fornire i motori alla Racing Point, che non ha piloti di riserva, c’era stata la possibilità che un pilota della casa tedesca potesse sostituire il messicano Sergio ... Leggi su bloglive

UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1 | #Perez positivo, cosa succede adesso #BritishGP - UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1: sarà #Hulkenberg il sostituto di #Perez nel #BritishGP al volante della #RacingPoint - FormulaPassion : #F1 | #Perez positivo, cosa succede adesso #BritishGP - LucianoYoma : RT @FormulaPassion: #F1: sarà #Hulkenberg il sostituto di #Perez nel #BritishGP al volante della #RacingPoint - FormulaPassion : #F1: sarà #Hulkenberg il sostituto di #Perez nel #BritishGP al volante della #RacingPoint -