Eriksen-Conte come Mancini-Figo? Christian un vero lusso: ecco quanto costa al minuto all'Inter (Di venerdì 31 luglio 2020) Christian Dannemann Eriksen è stato il colpo di mercato di gennaio dell'Inter. Addio al Tottenham e arrivo in Serie A per il centrocampista danese classe '92, uno dei migliori al mondo nella passata stagione (e non solo). Qualcosa però, almeno sin qui, non ha funzionato. Il centrocampista sta giocando poco, non sta trovando spazio nemmeno in questo finale e La Gazzetta dello Sport paragona il suo caso anche a quello Mancini-Figo di qualche anno fa. "Mancini è stata una delle persone che più mi... Leggi su 90min

FabrizioRomano : L’Inter è pronta ad avviare un dialogo col Tottenham per Tanguy Ndombele. È un obiettivo importante nella lista di… - Gazzetta_it : #Inter, due minuti in campo e gli elogi di #Conte a #BorjaValero: salvate il soldato #Eriksen - Inter : ?? | SOSTITUZIONE 89' - Ultimi cambi decisi da Antonio Conte, dentro #Moses e #Eriksen al posto di #Lukaku e… - felixilcane : Marotta con Suning sta facendo due mercati paralleli,uno in prospettiva (Tonali,Bastoni,Sensi,Eriksen)l’altro avvic… - NumerINTERi : @p_in_algeri @MauroBarra4 Conte vuole costruire la squadra intorno a Eriksen. -