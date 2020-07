Atalanta, Gasperini: “Difficile non dare il massimo dei voti alla squadra” (Di venerdì 31 luglio 2020) Vigilia importante per l'Atalanta di Gasperini che al Gewiss Stadium affronterà l'Inter di Antonio Conte. La Dea è a solo un punto dagli ospiti e una vittoria proietterebbe la squadra al secondo posto in classifica. Un'iniezione di morale in vista della sfida di Champions contro il Psg.LE PAROLE DI Gasperinicaption id="attachment 696955" align="alignnone" width="300" Gasperini (Getty Images)/captionQueste le parole di Gasperini in conferenza stampa: "È stato un campionato molto difficile, soprattutto per i giocatori. Devo dire che finalmente siamo arrivati all'ultima gara, tutti abbiamo voglia di finire il campionato. Per il secondo posto è rimasto un campionato vincente. È difficile non dare il massimo dei voti. ... Leggi su itasportpress

