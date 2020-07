5 cose che forse non sapete sui Muppets (Di venerdì 31 luglio 2020) Da più di 60 anni i Muppets popolano il mondo dell’intrattenimento con sketch al limite dell’assurdo. Sono un universo coerente ed esilarante e rappresentano anche una sicurezza in fatto di gadget e merchandising. La loro storia, però, non è sempre stata lineare e, fra alti e bassi, problemi di target non meglio identificato e persino qualche show per adulti, tornano su Disney+ dal 31 luglio in versione Muppets Now. Qui un po’ di curiosità per ricostruire proprio quella storia altalenante, ma pur sempre di successo ottenuto a colpi di marionette. 1. Le origini https://www.youtube.com/watch?v=7Sa1WTfD6s4 I Muppets, il cui nome è una crasi fra marionettes e puppets, sono stati creati da Jim Henson, il maestro dei pupazzi per lo spettacolo (per capirci, ... Leggi su wired

NetflixIT : Ricordatevi di organizzare le vacanze in base a: - posti che volete vedere - cose che volete mangiare - persone con… - mante : A poco più di un mese dall’inizio della scuola e dopo due mesi di inutile retorica analogica il Ministero dell’Istr… - NetflixIT : Guardando queste foto vengono in mente due cose: - “Non vedo l’ora che arrivi il 31 luglio” - “OMG VOGLIO QUEL BABY… - abramomiriana : @ShareeTheLovee In teoria 15 ma le cose sono andate così una merda che non lo conto ?? - giobandnere : RT @Maedhros67: 'O generazione di vipere, come potete voi, essendo malvagi, parlare di cose buone? poiche da cio che abbonda nel cuore la b… -

Ultime Notizie dalla rete : cose che Le cose che non tornano sul conto svizzero di Attilio Fontana Il Post Il Colleggio 5: cosa cambia con la nuova edizione

Anche quest’anno ragazze e ragazzi adolescenti prenderanno parte al reality che li riporterà indietro nel tempo ... Già per quanto riguarda i casting nei centri commerciali le cose erano state ...

Oroscopo Paolo Fox, 31 luglio/ Previsioni Pesci, Scorpione, Sagittario, Cancro

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ora soffermiamoci su altri quattro segni. I Pesci potranno concludere la settimana al meglio con una speranza, cioè che il mese d’agosto dopo il 7 dia soluzioni. Sarà ...

Anche quest’anno ragazze e ragazzi adolescenti prenderanno parte al reality che li riporterà indietro nel tempo ... Già per quanto riguarda i casting nei centri commerciali le cose erano state ...Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ora soffermiamoci su altri quattro segni. I Pesci potranno concludere la settimana al meglio con una speranza, cioè che il mese d’agosto dopo il 7 dia soluzioni. Sarà ...