Open Arms | Salvini andrà a processo | cosa rischia

Dopo il caso Gregoretti, a Palazzo Madama si è deciso oggi sul processo all'ex ministro degli Interni Matteo Salvini per il caso Open Arms, la nave della Ong spagnola bloccata in mare con 107 migranti a bordo per 19 giorni nell'agosto 2019. L'accusa è di "sequestro plurimo di persona aggravato" e "abuso di atti d'ufficio". Alla fine l'Aula di Palazzo Madama ha deciso di dare il via libera al processo nei confronti del leader leghista: su un totale di 291 senatori votanti, i favorevoli alla relazione di Gasparri (che non voleva il processo al leader leghista) sono stati 141, i contrari 149 e un astenuto. Le conclusioni della Giunta sono state dunque respinte: Salvini sarà processato per il ...

