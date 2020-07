Medico Lazio: «Noi abbiamo una panchina, la Juventus due» (Di giovedì 30 luglio 2020) Pulcini ha parlato dell’andamento in campionato della Lazio dopo il lockdown: le dichiarazioni del direttore sanitario biancoceleste Ivo Pulcini, direttore sanitario della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare dell’andamento in campionato dei biancocelesti dopo il lockdown. «Tutti hanno dato prova di essere veri professionisti e hanno raschiato il barile, hanno giocato con passione nonostante la mancanza di spettatori che fa produrre ai giocatori l’adrenalina. Hanno dato tutto e lo staff Medico e tecnico ha fatto l’impossibile. Ogni 3 giorni, a orari così imprevedibili, si è rovesciato ogni ritmo biologico con il rischio di andare incontro a poco sonno e al super allenamento, che rischia di portare a infortuni. Cos’è successo? Niente, ... Leggi su calcionews24

