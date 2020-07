Come fidelizzare i clienti tramite il web e il valore dei contenuti (Di giovedì 30 luglio 2020) Internet è ovunque e molti imprenditori si chiedono ogni giorno Come fidelizzare i clienti sfruttando le immense potenzialità della rete. Nel 2020 per emergere sul web non si può non tenere in considerazione un nome che tutti conoscono: Google. Per trovare recensioni, consigli, informazioni, professionisti, servizi, prodotti e offerte la gente passa da Google e riuscire ad ottenere una buona visibilità su Google significa poter garantire più successo alla propria attività. Google si nutre delle “parole chiave” usate dai suoi utenti per trovare ciò di cui hanno bisogno e, confrontandole con le informazioni contenute nel suo immenso database, restituisce in meno di un secondo una lista enorme di risultati pertinenti. Gli e commerce e i siti web professionali che riescono a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Come fidelizzare i clienti tramite il web e il valore dei contenuti - LutechGroup : Garantire una visibilità completa sul #customerjourney: le soluzioni di #Cloud #CRM si dimostrano l’ideale per indi… - _Orwell_ : Con il 52% degli editori che si concentrano sugli abbonamenti come principale fonte di entrate, la necessità di con… - letiziamanzieri : RT @startup_italia: Oggi i retailer si trovano ad affrontare due importanti sfide: fidelizzare il consumatore e far vivere esperienze perso… - AnnHead1984 : RT @startup_italia: Oggi i retailer si trovano ad affrontare due importanti sfide: fidelizzare il consumatore e far vivere esperienze perso… -

Ultime Notizie dalla rete : Come fidelizzare Come fidelizzare i clienti tramite il web e il valore dei contenuti Il Corriere della Città Recovery Fund. L’Italia come nel 1943. Conte firma la capitolazione e la “vende” agli italiani come vittoria

Nello lo stato immaginario di Oceania, George Orwell uno dei quattro ministeri era quella “verità” i cui slogan sono : la guerra è pace, la libertà è schiavitù, l’ignoranza è forza. Dopo aver sentit ...

Come ricevere prodotti gratis da Amazon

È disponibile anche in Italia il programma Amazon Product Sampling, che consente ad un gruppo selezionato di utenti di ottenere prodotti in omaggio. Si tratta di campioni di alcuni prodotti scelti dir ...

Nello lo stato immaginario di Oceania, George Orwell uno dei quattro ministeri era quella “verità” i cui slogan sono : la guerra è pace, la libertà è schiavitù, l’ignoranza è forza. Dopo aver sentit ...È disponibile anche in Italia il programma Amazon Product Sampling, che consente ad un gruppo selezionato di utenti di ottenere prodotti in omaggio. Si tratta di campioni di alcuni prodotti scelti dir ...