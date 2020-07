Calabria: sequestro Rocca Cencia apre grave scenario su rifiuti (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma – “Il sequestro dell’intero impianto di Rocca Cencia segna un’evoluzione gravissima nella gestione dei rifiuti nella Capitale. Giunti all’ultimo giro del quinquennio di Amministrazione a 5 Stelle nella Capitale, non si è stati in grado di trovare un punto di caduta con il governo regionale per il completamento del ciclo”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Dopo anni di rimpalli di responsabilità, l’accoppiata Raggi-Zingaretti ci ha consegnato una città che ora rischia, e non è la prima volta, una grave crisi nello smaltimento dei rifiuti, con possibili conseguenze sanitarie. Una vera e propria ... Leggi su romadailynews

FPuggini : RT @serebellardinel: Così funziona dove governa la #Destra!!!In #Calabria triplo compenso per nove anni alla task force veterinaria, seques… - scalise_luigia : RT @serebellardinel: Così funziona dove governa la #Destra!!!In #Calabria triplo compenso per nove anni alla task force veterinaria, seques… - titina49 : RT @serebellardinel: Così funziona dove governa la #Destra!!!In #Calabria triplo compenso per nove anni alla task force veterinaria, seques… - itamorax : RT @serebellardinel: Così funziona dove governa la #Destra!!!In #Calabria triplo compenso per nove anni alla task force veterinaria, seques… - arianna20032000 : RT @serebellardinel: Così funziona dove governa la #Destra!!!In #Calabria triplo compenso per nove anni alla task force veterinaria, seques… -