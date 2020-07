Balene morte per “mano” dell’uomo: preoccupa l’ascesa di un virus (Di giovedì 30 luglio 2020) Le Balene morte per mano dell’uomo nelle acque del mediterraneo iniziano a sollevare un importante discussione: preoccupa l’espandersi di un virus. Troppe morti e senza alcun senso, o meglio, sempre lo stesso: la stupidità e l’ignoranza dell’essere umano. A preoccupare, secondo recenti dati riportati da una ricerca commissionata da Greenpeace all’Università di Padova, è la situazione dei ripetuti decessi annui della Balene nel mediterraneo. Un quarto dei cetacei spiaggiati lungo le coste italiane è morto per “mano” dell’uomo. Le cause sono tante e ormai, purtroppo, abbastanza note: intrappolamento nelle reti abbandonate in mare o in quelle illegali (chiamate spadare). Ma non solo: contaminazione da plastica, ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Balene morte Balene morte per “mano” dell’uomo: preoccupa l’ascesa di un virus BlogLive.it Balene nel Mediterraneo: è allarme reti, plastica e virus

La sopravvivenza delle balene del Mediterraneo è sempre più messa a dura prova. E la responsabilità è per la gran parte dell’uomo. È quanto rivela il nuovo rapporto di Greenpeace sullo stato di salute ...

Greenpeace: balene in pericolo, anche un virus le minaccia

Un quarto dei cetacei analizzati spiaggiati lungo le nostre coste negli ultimi anni è morto per cause imputabili all’uomo, in particolare interazioni con attività di pesca. Preoccupa l’intrappolamento ...

La sopravvivenza delle balene del Mediterraneo è sempre più messa a dura prova. E la responsabilità è per la gran parte dell’uomo. È quanto rivela il nuovo rapporto di Greenpeace sullo stato di salute ...Un quarto dei cetacei analizzati spiaggiati lungo le nostre coste negli ultimi anni è morto per cause imputabili all’uomo, in particolare interazioni con attività di pesca. Preoccupa l’intrappolamento ...