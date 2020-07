Appuntamenti macroeconomici del 30 luglio 2020 (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – Giovedì 30/07/2020 01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso -6,5%; preced. -12,5%) 08:45 Francia: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,1%) 09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,5%) 09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (preced. -0,3%) 09:55 Germania: Tasso disoccupazione (atteso 6,5%; preced. 6,4%) 10:00 Germania: PIL, trimestrale (atteso -9%; preced. -2,2%) 10:00 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 8,6%; preced. 7,8%) 11:00 Unione Europea: Tasso disoccupazione (atteso 7,7%; preced. 7,4%) 11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -17 punti; preced. -21,7 punti) 11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -15 punti; preced. -14,7 punti) 11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 81 punti; preced. 75,7 punti) 11:00 Unione Europea: Clima affari (preced. -2,26 punti) 14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile ... Leggi su quifinanza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 30 lug - Dati macroeconomici Terza lettura del Pil del secondo trimestre alle 8.30 (le 14.30 in Italia). Precedente: -5,0%. Consensus: -34,7% Richieste inizi .... Il FTSE MIB segna -0,1%, il FTSE Italia All-Share -0,1%, il FTSE Italia Mid Cap +0,4%, il FTSE Italia STAR +1,0%. BTP e spread poco mossi. Il rendimento del decennale segna 1,00% (chiusura precedent ...