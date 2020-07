Le partite di Serie A in programma oggi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nei primi due anticipi l'Atalanta ha vinto in rimonta a Parma e l'Inter ha battuto in casa il Napoli; oggi giocano Juventus, Lazio, Roma e Milan Leggi su ilpost

SkySport : Serie A, date e orari della partite di oggi - forumJuventus : #CR7 primo giocatore a segnare almeno 50 gol nei 3 campionati maggiori, e anche il più veloce a raggiungere i 50 go… - OptaPaolo : 28 - Il @acmilan ha segnato 28 reti in 10 partite di Serie A dopo il lockdown, esattamente quante quelle realizzate… - ilveggente_it : Ci sono otto partite della penultima giornata di Serie A - dylansmischief : 22- ci seguiamo da poco ma mi stai già simpatica! Mi piacciono molto i commenti che fai sulle partite di serie A e… -