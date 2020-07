Il sindaco leghista di Codogno non è d’accordo con Salvini sulla mascherina (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo lo show di Matteo “Rebel Rebel Salvini sulla mascherina in Senato, Francesco Passerini, sindaco di Codogno eletto proprio con la Lega, spiega in un’intervista al Messaggero che la mascherina si deve usare e che c’è un’emergenza sanitaria che ha vissuto sulla sua pelle: Signor sindaco, allora Salvini ha torto quando dice: «Io la mascherina non ce lo e non me la metto»? «Non ho sentito le sue parole. Noi, ovviamente, le usiamo, eccome. Ricordo che siamo stati uno dei comuni ad essere dichiarato zona rossa. Abbiamo visto sul campo e sulla nostra pelle la pericolosità del virus, e la protezione sanitaria è utile e ... Leggi su nextquotidiano

Il sindaco di Castel Goffredo, a fronte di dati allarmanti e rispondendo all'esigenza delle realtà associazionistiche del settore, Adici e Csc, ha radunato i sindaci dei comuni limitrofi che hanno azi ...

