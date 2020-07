Hacker legati a NordCorea sviluppano nuovi cyberattacchi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il gruppo cyber-criminale Lazarus, legato alla Corea del Nord, sta affinando le sue tecniche di attacco ransomware - che minacciano la perdita dei dati se non si paga un riscatto - su prede finanziariamente più importanti che in passato, usando un nuovo malware. Lo rivela un report del gruppo di cybersecurity Kaspersky. Secondo il report, Lazarus è dietro un nuovo tipo di ransomware definito VHD. Funzionalmente, il VHD è uno attacco ransomware abbastanza standard: cripta i file e cancella tutti i folder di sistema, spiega il report. "Quello che fa di più - spiega ancora il report - è che può sospendere i processi che potenzialmente possono proteggere file importanti dalla modifica (come Microsoft Exchange o SQL Server)".Ma, secondo lo studio, la cosa più importante è nella modalità dell'attacco. In un caso studiato nel ... Leggi su ilfogliettone

BRVKENCOMPASS : boh ho cambiato le pass degli acc google legati a wattpad visto che non mi f ancora eliminare gliacc stessi vabbuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Hacker legati Hacker legati a Nordcorea sviluppano nuovi cyberattacchi Tiscali Notizie Hacker legati a Nordcorea sviluppano nuovi cyberattacchi

Roma, 29 lug. (askanews) - Il gruppo cyber-criminale Lazarus, legato alla Corea del Nord, sta affinando le sue tecniche di attacco ransomware - che minacciano la perdita dei dati se non si paga un ...

Una rete di hacker cinesi avrebbe violato i server del Vaticano

Una società di cybersecurity statunitense, la Recorded Future, ha dichiarato di aver scoperto che un gruppo di hacker legati al governo cinese, negli ultimi tre mesi, è riuscito a infiltrarsi nei ...

Roma, 29 lug. (askanews) - Il gruppo cyber-criminale Lazarus, legato alla Corea del Nord, sta affinando le sue tecniche di attacco ransomware - che minacciano la perdita dei dati se non si paga un ...Una società di cybersecurity statunitense, la Recorded Future, ha dichiarato di aver scoperto che un gruppo di hacker legati al governo cinese, negli ultimi tre mesi, è riuscito a infiltrarsi nei ...