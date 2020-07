Fabrizio Corona, 46 anni e non sentirli: l’ultimo scatto fa impazzire le fan (Di mercoledì 29 luglio 2020) Fabrizio Corona manda in delirio le sue fan pubblicando uno scatto in cui mostra il suo fisico palestrato, per lui il tempo sembra non passare. Da qualche tempo a questa parte Fabrizio Corona sembra aver trovato finalmente la tranquillità che cercava da tempo. L’ottenimento dei domiciliari gli ha permesso di vivere insieme al figlio Carlos … L'articolo Fabrizio Corona, 46 anni e non sentirli: l’ultimo scatto fa impazzire le fan è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ozammot : Rubrica canzoni imbarazzanti dal passato: Ultimo prima di essere Ultimo faceva canzoni dedicate alla celebrazione d… - LadyNews_ : Chi è Nina Moric? Età, altezza, peso, prima, oggi, figlio, Barbara D'Urso e Fabrizio Corona - kristianncms : La Rap ovvero la Coca-Cola di Fabrizio Corona - MauNi90 : @Marii9191 Premetto che prima di oggi non l'avevo mai visto,la butto li...Fabrizio Corona? - poetanaif : @DanieleGarbo Mondadori ha pubblicato Fabrizio Corona... Scripta volant. -

Nina Moric ha rivelato che le è stato proposto di partecipare alla prossima edizione del 'Grande Fratello Vip', ma lei ha rifiutato perché è stufa dei gossip sulla sua vita privata.

Grande Fratello Vip 2020: Nina Moric dice no e spiega il motivo

