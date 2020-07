Aveva la narice sempre otturata, poi scopre che è un tumore. E le asportano il naso (Di mercoledì 29 luglio 2020) narice sempre otturata, poi la scoperta: “È un cancro aggressivo” L’incredibile vicenda è avvenuta a Weymouth, nel Dorset, in Inghilterra, dove Julia, una mamma 40enne, dopo la persistente sensazione di una narice otturata si decide a farsi visitare dai medici e scopre di avere un tumore. Si tratta di un cancro della pelle molto aggressivo chiamato carcinoma a cellule squamose. Come riporta Metro.co.uk, i medici hanno tentato di salvarle il naso con la chemioterapia, ma non c’è stato nulla da fare. Così è stato rimosso completamente con un’operazione. “C’è un buco dove si trovava il mio naso – racconta Julia -. Non c’è altro modo per ... Leggi su tpi

