Scambiano un ragazzo per ladro: colpito nella notte un minorenne (Di martedì 28 luglio 2020) E’ successo a Venezia nella notte. Un giovane ragazzo minorenne, scambiato per ladro, è stato colpito da una mazza da baseball Da tempo a Venezia si verificano furti nelle barche senza riuscire a dare nome e volto del colpevole. Il caso è passato ai giustizieri della notte che hanno però “fermato” la persona sbagliata. Al gruppo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

cloramfenicole : saranno ormai 15 le persone che scambiano Fe Cesari nello sfondo del mio telefono con il mio ragazzo I guess I do have a type - bleedsjellly : Io: dico che mi scambiano per una ragazza e mi infastidiscono per questo Tizio omofobo a caso: ma se fai schifo ch… -