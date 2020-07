L'Atalanta ci crede fino alla fine e batte il Parma: secondo posto più vicino (Di martedì 28 luglio 2020) È il Papu Gomez a regalare all'Atalanta il secondo posto provvisorio in classifica, con la rete del 2 a 1 contro il Parma da rivedere per gli appassionati. Dopo un primo tempo di dominio meritato del Parma, che chiude la prima frazione in vantaggio di 1 a 0 grazie a un ottimo Kulusevski, nel secondo la Dea si scuote e sembra ritrovare i fasti a cui ha abituato il pubblico. Parma sempre pericoloso ma il pareggio arriva già al 71, con una punizione battuta perfettamente da Ruslan Malinovsky, che buca la barriera e sorprende Sepe. La Dea cresce e il regista è sempre Gomez, vero assist man del campionato appena vinto dalla Juventus. Un'accelerazione quella dei bergamaschi aiutata anche dall'ingresso in campo di Muriel, autore di due ... Leggi su iltempo

tempoweb : L'#Atalanta ci crede fino alla fine e batte il #Parma: secondo posto più vicino #ParmaAtalanta #SerieA… - oscarvalle1984 : RT @Lo_statistico: L'Atalanta comunque ci crede ancora, il cuore oltre la matematica. - Lo_statistico : L'Atalanta comunque ci crede ancora, il cuore oltre la matematica. - _Sadol_ : Un minuto di silenzio per hi crede che l'Atalanta possa avere qualche possibilità di passare il turno con il Psg - nicopigna1 : Il mago Otelma, scusate intendevo #Sconcerti , quello che '#ronaldo Nella #Juventus farebbe solo panchina ' ha d… -