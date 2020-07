Fedez vs Bocelli: "Gli presento il mio amico: 18 anni e un trapianto ai polmoni subìto" (Di martedì 28 luglio 2020) “Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemia sia stata fantascienza vi presento un mio amico che causa Covid ha dovuto subire un trapianto di polmoni a 18 anni. Poi fare silenzio ogni tanto non fa male eh”: è questo il messaggio che Fedez ha pubblicato su Twitter in risposta alle dichiarazioni “negazioniste” di Andrea Bocelli sul coronavirus. Il suo non è l’unico commento contrariato alle affermazioni del tenore: “Bocelli si faccia un giro nelle terapie intensive di Bergamo, Alzano Lombardo, Treviglio”, si legge in uno dei tanti tweet. Il post pubblicato dal rapper è accompagnato dalla foto insieme al diciottenne ... Leggi su huffingtonpost

Open_gol : «Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemi… - HuffPostItalia : Fedez risponde a Bocelli: 'Gli presento il mio amico: 18 anni e un trapianto ai polmoni subìto' - fanpage : Il duro attacco di Fedez a #Bocelli - angelosoricaro : spesso, più degli artisti, ci innamoriamo delle persone che stanno dietro. Bocelli è un grande artista, ma come per… - TheQ_continuum : @AndreaBocelli Meglio andare ai concetti di Fedez che da Bocelli... Che vada a cantare negli usa dove 60.000 infett… -