Secondigliano, omicidio dal barbiere: il killer confessa (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Doppio omicidio in un salone da barbiere a Secondigliano. Il killer di Giuseppe Parisi e Giuseppe Ferraro, confessa e ammette le sue colpe: “Chiedo scusa a tutti”. Fabio Magnetti confessa così il duplice omicidio, avvenuto all’interno dell’esercizio commerciale a Napoli nord. Messo alle strette dalle indagini della Dda Magnetti ha così confessato. Raccontando di aver fatto parte del comando, come autista dell’automobile usata per l’agguato, ma di non aver sparato a nessuno. Magnetti, inoltre, si sofferma su un altro duplice omicidio. Quello che è costato la vita a Raffaele Stanchi, definito il cassiere degli scissionisti, e di Luigi ... Leggi su anteprima24

