Ostia | rom 25enne offre un bimbo di 2 anni per prestazioni sessuali in cambio di soldi | ecco il video dell’arresto

ecco il video dell'arresto del giovane rom che ieri mattina ha "offerto" un bimbo di appena due anni a un turista, chiedendogli pochi soldi in cambio di prestazioni sessuali da poter compiere sul piccolo. Come si vede nel video, il ragazzo sembra essere completamente in preda agli affetti della droga. Non risponde alle domande dei finanzieri che lo stanno arrestando, rifiutandosi di dire chi è il bimbo che stava vendendo per pochi spicci. Anzi, li prende in giro rispondendo che si tratta di "Gesù".

