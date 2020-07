Omicidio-suicidio a Portici: accoltella la compagna docente universitaria e si lancia dal balcone di casa (Di lunedì 27 luglio 2020) Omicidio-suicidio nel cuore di Portici. Nella tarda serata Giovanni Fabbrocini, 65enne porticese, ha colpito con diversi fendenti la compagna convivente Maria Adalgisa Nicolai, 58 anni, ricercatrice... Leggi su ilmattino

Portici (Napoli), 27 luglio 2020 - Ennesimo caso di femminicidio con suicidio. In serata, intorno alle 20, un uomo ha ucciso a coltellate la convivente, poi si è gettato dal quarto piano della sua abi ...Omicidio-suicidio nel Napoletano. Il fatto è accaduto a Portici in una palazzina della centrale via Libertà al civico 216. Giovanni Fabbrocino, 65 anni, prima di lanciarsi dal balcone del terzo piano ...