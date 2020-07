Highway To Hell degli AC/DC compie 41 anni a volume altissimo, e noi li sentiamo tutti (Di lunedì 27 luglio 2020) Corna verso il cielo, headbanging e una marcia che va a tempo con il beat: questo è l'effetto Highway To Hell degli AC/DC, il primo singolo estratto dall'album omonimo - sesto in studio per la band australiana - che fu anche l'ultima esperienza con Bon Scott. Il 27 luglio 1979 Highway To Hell degli AC/DC dettò i canoni dell'hard rock e una buona fetta della critica musicale considera Highway To Hell la canzone degli AC/DC per eccellenza. Il riff dei fratelli Young sul ritmo preciso e dritto di Phil Rudd eccelleva nella sua semplicità, e questo fu anche il merito del produttore Robert John Lange, chiamato scherzosamente "Mutt" (cane bast**do). amazon box = "B00O6JJL10" Gli AC/DC, infatti, avevano ricevuto ... Leggi su optimagazine

