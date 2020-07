Dialogo tra Montalbano e Catarella sul Recovery fund (Di domenica 26 luglio 2020) “Dutturi, dutturi, ci l’havimma facta”. “Ni havio piaciri: ma indovici l’havimma facta?”. Catarelli: “Cunta ci ha purtata il Ricovera finta”. Muntilbano: “Infacta stamma per arrivari ad austa”. C: “E che ci trasi austa?”. M: “Austa, tri cusa iusta: l’uve, il Papeta ed il Ricovera finta”. C: “Ma lia nun mi pari allegra pi chista victoria de l’Italie”. M. “L’Italia ioca a Uttobre”. C: “Contra chi iuoca?”. M: “Cuntra a Nurvigie”. C: “Pe chi cusa?”. M: “Qualificationa ai Mundiala”. C: “Ed il Messa?”. M: “Chella s’assegna cu nu girona all’Italiane”. C: “Ma chi sugno le squadra?”. M: “Da un latata ci stavi il Piddie, i Cinque stiddra, Lea, Itaglia Viva e Furza Itaglia. ... Leggi su ilnapolista

vaticannews_it : #24luglio #PapaFrancesco: fondamentale il dialogo tra le generazioni, uno dei temi ricorrenti del pontificato… - napolista : Dialogo tra #Montalbano e Catarella sul Recovery fund Di Vincenzo Aiello - ilNapolista - LaCiuraRaffaele : RT @7Corriere: Su @7Corriere il dialogo tra le scrittrici @QueSaraiSera e @CostanzaRdO. Rivendicano per sé stesse l’aggettivo “grassa” per… - CostanzaRdO : RT @7Corriere: Su @7Corriere il dialogo tra le scrittrici @QueSaraiSera e @CostanzaRdO. Rivendicano per sé stesse l’aggettivo “grassa” per… - marcell42027530 : @lefrasidiosho mi sembra il dialogo tra Zingaretti e Conte sul Mes e gli recovery Fund! ogni lobby ogni politico og… -

Ultime Notizie dalla rete : Dialogo tra Dialogo tra Montalbano e Catarella sul Tik e Tok - ilNapolista IlNapolista VERCELLI, DOPO L'EMERGENZA COVID ED I CHARITY TOURS, IL LUPO BIANCO PENSA A LAVORO E OCCUPAZIONE

Un fondo di solidarietà per i lavoratori vercellesi della “Cerutti” che non verranno ricollocati nella Newco di Casale Monferrato; una raccolta fiduciaria di curricula da sottoporre alla “Serenissima ...

Il giallo storico della Quarta Crociata

Nel 1204 un uragano si abbatte su Costantinopoli: gli eserciti della cosiddetta “Quarta Crociata”, dopo aver messo a ferro e fuoco le terre balcaniche appartenenti all’Impero “bizantino”, giungono a c ...

Un fondo di solidarietà per i lavoratori vercellesi della “Cerutti” che non verranno ricollocati nella Newco di Casale Monferrato; una raccolta fiduciaria di curricula da sottoporre alla “Serenissima ...Nel 1204 un uragano si abbatte su Costantinopoli: gli eserciti della cosiddetta “Quarta Crociata”, dopo aver messo a ferro e fuoco le terre balcaniche appartenenti all’Impero “bizantino”, giungono a c ...