Cagliari Udinese 0-1: cronaca e tabellino (Di domenica 26 luglio 2020) Alla Sardegna Arena, la 36ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla “Sardegna Arena”, l’Udinese affonda il Cagliari nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2019/20. Decide il gol di Okaka in avvio di una gara dai ritmi bassi e altalenanti. Tanti errori da ambo le parti, ma alla fine i bianconeri agganciano i rossoblù in classifica. Sintesi Cagliari Udinese 0-1 MOVIOLA 90’+6 – Fine partita 90’+4 Occasionissima Cagliari – Joao Pedro riceve da Simeone e tocca da due passi: Musso spiazzato ma palla che esce a fil di palo 90′ – L’arbitro Pasqua concede sei minuti di ... Leggi su calcionews24

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spa… - VoceGiallorossa : ?? #SerieA - Vincono #Roma e #Lazio, pareggio tra #SPAL e #Torino. L'#Udinese passa di misura a #Cagliari. Stasera… - CampeonatoItal1 : Final de jogo Cagliari 0-1 Udinese ?Okaka #CagliariUdinese - itschiaras : comunque ho guardato solo il toro quindiii... la roma ha davvero rubato? cagliari udinese è stata davvero così noiosa? - deportes_24 : SerieA ???? Fecha 36 Bologna 3 Lecce 2 Cagliari 0 Udinese 1 Roma 2 Fiorentina 1 Spal1 Torino 1 Verona 1 Lazio 5 -