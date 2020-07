Autolesionismo (Di domenica 26 luglio 2020) Se Danilo Toninelli avesse speso un paio di mesi, dei quasi quarantasei anni trascorsi su questa Terra, a studicchiare qualcosa, non avrebbe postato un video su Facebook, a commento di una contestazioncella subita al tavolino d’un bar romano, per allibire al rischio della violenza. Un rischio fin qui ignoto, finché del vaffa lui era il mittente e non il destinatario. Ma non è la nemesi l’aspetto più interessante. Lo è già di più il disarmato tentativo di difesa dell’ex ministro, incapace di schiodarsi dal punto di partenza: sono sette anni che mi taglio lo stipendio, ha detto, qualificando la sua concezione della leadership, e la sua essenza di leader, nella stagione dei saldi. Niente di più. Eppure, come si sa, era tutto scritto nei numerosi e formidabili saggi sulle masse (termine novecentesco, ora va più di moda popolo, e già la trasformazione del lessico meriterebbe un saggio a sé) settanta o ottanta o novant’anni fa da Elias Canetti, Johan Huizinga, José Ortega y Gasset, e parecchi altri. A Toninelli si consiglia quest’ultimo, filosofo spagnolo autore nel 1930 della Ribellione delle masse. Se ne trova una bella edizione del catalogo Se. Qualora l’impegno fosse gravoso, gli si viene incontro. Pagina 98, capitolo VIII, «Perché le masse intervengono in ogni cosa e perché intervengono solo violentemente». Pagina 102, «appare in Europa un tipo d’uomo che non vuole dar ragione e non vuole aver ragione, semplicemente impone con risolutezza le proprie opinioni». Quindi, pagina 103, «il nuovo consiste dunque nel farla finita con le discussioni». Infine, pagina 104, «la barbarie è soprattutto tendenza alla dissociazione» preconcetta e ostile dalle idee altrui. Il suo problema, caro Toninelli, non è la violenza, è l’autolesionismo. Leggi su vanityfair

Bruno ha perso la vita a causa delle testate contro il cancello di casa

Le indagini si concentrano quindi nel mondo dello spaccio, nello spaccio di sostanze o cocktail di sostanze sarebbe più corretto dire, che potrebbero aver provocato gli atti di autolesionismo che ...

Schiamazzi e liti notturne in centro a Legnano, un fenomeno sociale senza freni

Il sonno di numerosi residenti del centro è, ormai, sin troppo spesso disturbato da schiamazzi e liti tra giovani ubriachi La notizia, probabilmente, non fa più… notizia. Ma il dovere di cronaca e il ...

