Moto3 Jerez, pole di Suzuki davanti a Ogura; 5° Arbolino (Di sabato 25 luglio 2020) pole di Tatsuki Suzuki nella qualifica della Moto3 del GP di Andalusia, con il tempo di 1.45.410. È una sessione che parla giapponese perché oltre al 'nipporiccionese' con la Honda del team Sic58, che ... Leggi su gazzetta

gponedotcom : Jerez, tripletta in qualifica per Suzuki: 'Ma ora voglio il podio': 'Mi sono rotto le palle di fare solo pole posit… - AggioValentino : Ottimo Suzuki ???? Male male il team Sky VR46 ???? #Moto3 #MotoGP #AndaluciaGP - leopnd1 : Qualifiche a dir poco 'inventive' nella Moto 3, con @TatsukiSuzuki24 che centra la pole position davanti ad Al Ogur… - dinoadduci : Moto3 Jerez, pole di Suzuki davanti a Ogura; 5° Arbolino - BibbiaGP : ?? Sasaki, Tatay, Salac e Yamanaka accedono alla Q2. Fuori Foggia, Fenati, Nelli, Rossi, Nepa e Pizzoli ? #MotoGP… -

Il pilota della SIC58 Squadra Corse scatta dalla prima casella davanti al connazionale Ogura e a Rodrigo. Quinto Arbolino, nono Vietti Ormai è l’uomo da battere in qualifica: Tatsuki Suzuki (SIC58 Squ ...JEREZ - Tre su tre per Tatsuki Suzuki. Ancora una pole position per il giapponese del Team Sic58 Squadra Corse, capace di chiudere in 1'45"410 risultando il più veloce al termine delle qualifiche del ...