Esclusiva: Di Francesco non dice ancora sì, l’Alaves aspetta fino a domani (Di sabato 25 luglio 2020) Eusebio Di Francesco è la prima scelta dell’Alaves, ma non ha ancora sciolto le riserve, sta prendendo tempo e questa situazione potrebbe costringere il club a cambiare direzione. L’Alaves ha offerto un biennale a soldi importanti, contrariamente alle interpretazioni senza fondamento di un sito, c’è stata anche una video conferenza per aumentare la proposta in modo da avere una risposta rapida. Ma l’allenatore prende ancora tempo, forse perché spera ancora in una panchina italiana (di sicuro ha avuto contatti nei giorni scorsi con Torino e Fiorentina), forse ritiene che – pur apprezzando la Liga – potrebbe lottare per obiettivi non di primo piano. Non ha ancora detto no, ma neanche sì. E l’Alaves aspetterà al massimo per 24 ... Leggi su alfredopedulla

PORTO TOLLE (Rovigo) - "In data odierna il Tar ha emesso la sentenza nel ricorso giurisdizionale instaurato dal Consorzio dei pescatori del Polesine nei confronti della Provincia di Rovigo in ordine a ...

Dall'Ara: La forzatura dei 15 anni evidenziata dal Tar del Veneto

ROVIGO - "Il fatto che il Tar abbia rigettato il ricorso avanzato dai pescatori in merito alla richiesta di nuovi permessi di pesca (LEGGI ARTICOLO), per mandata competenza giurisdizionale, dimostra c ...

PORTO TOLLE (Rovigo) - "In data odierna il Tar ha emesso la sentenza nel ricorso giurisdizionale instaurato dal Consorzio dei pescatori del Polesine nei confronti della Provincia di Rovigo in ordine a ...

ROVIGO - "Il fatto che il Tar abbia rigettato il ricorso avanzato dai pescatori in merito alla richiesta di nuovi permessi di pesca (LEGGI ARTICOLO), per mandata competenza giurisdizionale, dimostra c ...